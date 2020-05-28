Звучит интересно — Виктор Ляшко рассказал, будет ли баллотироваться на пост мэра Киева

Не так давно стали появляться слухи о том, что главный санитарный врач Украины готов бороться за кресло главы столицы. Действительно ли это так Виктор Ляшко ответил в эфире телеканала «ZIK».

Об этом пишет «НБН«.

Так, на вопрос телеведущего, намерен ли Ляшко идти в политику, главный санврач Украины ответил, что и так уже является политиком, ведь занимает пост замминистра МОЗ.

На вопрос же о том, будет ли он баллотироваться на пост мэра Киева, Виктор Ляшко заявил:

«Предложение интересное. Можно его обсудить, подискутировать».

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что Виктор Ляшко может баллотироваться на пост мэра Киева.