Чем дальше, тем хуже для Зеленского – Таран сделал заявление по поводу местных выборов в Украине

Политика
Ольга Гергелюк0
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Известный политолог Сергей Таран считает, что местные выборы в Украине не будут переносить, и скорее всего они пройдут, как и планировалось – осенью 2020 года.

Сергей Таран
Сергей Таран. Фото — eurosolidarity.org

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA». 

Политолог Сергей Таран считает, что местные выборы в Украине не будут переносить, так как это не выгодно нынешней власти. Он отметил, что рейтинги «Слуги народа» стремительно падают.

Как подтверждение политолог обнародовал в своем Telegram-канале результаты социологического опроса, который проводился во Львове. У жителей Львова спросили, какую партию они поддержали бы, если бы парламентские выборы проходили на следующей недели.

Согласно соцопросу жители Львова и Львовской области поддерживают «Европейскую Солидарность» — 27%, «Слуги народа» — 12,5% и на третьем месте партия «Голос» — 9,5%.

По словам известного политолога, такие результаты не только во Львове. В Киеве, по словам Тарана, наблюдается похожая тенденция. Политолог отметил, что украинцы теряют доверие к нынешней власти.

Поэтому, по словам политолога, не в интересах власти переносить местные выборы.

«Это значит, что местные выборы никто переносить не будет, ведь, чем дальше переносить, тем хуже будет результат для Зеленского», — пишет политолог.

Фото — скриншот Телеграмм-канала Сергея Тарана.

Ранее мы сообщали, что в Кремле выдвинули серьезные обвинения Франции и Германии. 

 

 


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