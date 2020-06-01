Как вернуть Крым и Донбасс: бывший советник Путина дал важный совет для Украины

Украине необходимо укреплять экономику, а также политическую систему, ее военную составляющую и систему безопасности.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на lifedon.com.ua.

Такое мнение высказал бывший советник президента России Андрей Илларионов. По его словам, это позволит отстаивать свой суверенитет в условиях российской агрессии.

Как отметил экс-советник Путина, ничто другое не сможет дать нужного эффекта. И даже, если будут достигнуты успехи во всех этих направлениях, это еще не значит, что получится сразу восстановить полный суверенитет над всеми регионами страны.

«Это долгосрочная стратегия, на годы и десятилетия. И вполне возможно, что не этот президент, и даже не следующий сможет добиться в конечном счете успеха», — сказал Илларионов.

Он напомнил, что для объединения Западной и Восточной Германии и восстановления контроля над всей территорией страны потребовалось более 40 лет.

Эксперт подчеркнул, что для достижения результата в будущем, надо начинать действовать уже сегодня.

Ранее сообщалось о том, что Резников назвал способ, как остановить Путина.