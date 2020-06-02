Если Зеленский откажется от прямых переговоров с ОРДЛО, снова будет война: Портников

Если авторитарные режимы не могут дать своему народу хлеба, они начинают думать, где взять зрелищ.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на lifedon.com.ua.

По словам политолога Виталия Портникова, таким зрелищем может быть парады, салюты и даже маленькая гибридная победоносная война против ненавистников «русского мира».

Портников считает, что сама война Путину сейчас вряд ли нужна. Ему нужен спектакль с привкусом войны, который в настоящее время разыгрывается для российских граждан, и для руководства Украины.

Путин считает, что Зеленский должен отказаться от любых своих инициатив, направленных на урегулирование ситуации на Донбассе и установление мира на оккупированных территориях и согласиться с его планом, по которому Киев должен вести переговоры непосредственно с представителями ОРДЛО.

А в случае отказа Зеленского от такого формата переговоров, будет возможность опять начать войну.

Ранее сообщалось о том, как Украина может вернуть Крым и Донбасс.