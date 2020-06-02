Гордон рассказал, что может заставить Россию вернуть Донбасс и Крым: это может произойти просто завтра

Дмитрий Гордон рассказал о том, что, по его мнению, может заставить Россию вернуть аннексированный Крым и оккупированную часть Донбасса.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Свое мнение украинский журналист высказал в интервью российской радиостанции «Эхо Москвы». По словам Гордона, это может произойти «просто завтра».

Он считает, что условия для этого может создать «коллективный Запад», врубив для России настоящие, а не «кукольные» санкции.

«В мире идут большие стремительные процессы… Россия испытывает огромные проблемы… и цены на нефть упали, и экономика барахлит… Если коллективный Запад решит поставить Россию в условия, чтобы она отдала сама Крым и Донбасс… Вернет… Вопрос времени. Это может произойти и через 50 лет, и просто завтра», — заявил Гордон.

Свою уверенность в этом журналист объяснил существованием мировой и исторической справедливости.

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