Нардеп Шевченко заявил, что «Слуга народа» недовольна Аваковым: во фракции всё отрицают

Народный избранник от «Слуги народа» Евгений Шевченко отличился выступлением в Раде. С трибуны парламента он заявил, что пропрезидентская фракция недовольна работой главы МВД Арсена Авакова. При этом, в самой фракции уже заявили, что это было только личное мнение Шевченко, а не позиция всей политсилы.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «ТСН«.

На сегодняшнем заседании парламента депутаты от фракции «Голос» заявили о начале сбора подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова и попросили поддержать их постановление других депутатов.

После этого к трибуне подошел нардеп от «СН» Евгений Шевченко, который открыто заявил, что в пропрезидентской фракции готовы поддержать отставку Авакова:

«Говорю сейчас всем украинцам: фракция «Слуга народа», практически всем составом, недовольна работой Арсена Авакова и его министерством. Я уверен, что настало время закончить этот беспредел, стать сильными, перестать бояться и принять правильное решение — отправить Авакова в отставку».

Сразу же после этого во фракции «СН» заявили, что во время выступления Шевченко выразил только личное мнение, а не позицию всех нардепов. Нардеп Ирина Верещук отметила, что в «Слуге народа» вообще не поднимали вопрос о работе Авакова:

«Я могу сказать точно, что на заседании комитета, где мы обсуждали последние резонансные дела, вопрос отставки Авакова не поднимался. Что касается выступления Шевченко — то это его личная позиция. Если говорить о работе МВД, то мы видим, что в министерстве проявили свою решительность в последних громких делах. Я считаю, что реакция министерства была адекватной».

Напомним, ранее замглавы фракции «СН» заявил, что оснований для отставки Авакова нет.