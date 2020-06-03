Эксперты сообщили, кто займет место Авакова: названо имя главного претендента

Политологи и журналисты сообщили о том, кто будет следующим главой МВД. По мнению отдельных экспертов, им станет Хитя Деканоидзе – созидательница и первая глава Нацполиции Украины.

Такое мнение выразили ряд экспертов в эксклюзивном материале «Украина.ру», передает «НБН».

«Нужно понимать, что Аваков и соросята – это две враждующие группы. Они не испытывали друг к другу добрых чувств. У них разные принципы. Эпичные провалы нашей полиции при нем уже стали в разряд нормы. При этом не скажу, что Владимир Зеленский заинтересован в резких движениях в сторону Авакова. Если президент Украины будет действовать опрометчиво, он может попасть под каток радикальных националистов», — сообщил в начале политолог Иван Лизан.

После этого ряд экспертов сообщили, что именно Деканоидзе, если Авакова снимет с должности, займет его место. На то есть множество причин, и одна из них – это заслуги правоохранителя перед Украиной.

«Для отставки Авакова есть достаточно много причин. Она связана со многими факторами. Особенно это касается необходимости взятия под контроль его уличных файтеров», — подытожил Лизан.

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