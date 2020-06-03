В «ДНР» выдвинули новое требование Киеву: реакция на визит Ермака в Берлин

Со стороны так называемого «главы МИДа ДНР» Натальи Никоноровой было сделано очередное заявление Киеву. Она потребовала, чтобы власти Украины перестали говорить о прекращении войны, и начали действовать в этом направлении.

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на сайт «МИДа ДНР», передает «НБН».

Отмечается, что сообщение было опубликовано на сайте «МИДа». В нем говорится о том, что Никонорова была возмущена решениями Киева.

«Прекратите уже разговоры, и приступите к практике! Начните действовать. Боевые действия могут закончиться и без переговоров в Минские или решений со стороны Кремля.», — сообщила сепаратистка.

Также она выразила возмущения насчет решений Дмитрия Кулебы, а также Андрея Ермака насчет переговорной части ТКГ. В частности, ей не понравилось то, что украинские политики отказались иметь дела с террористами из «Л/ДНР».

Других сообщений со стороны сепаратистов не последовало. Власти Украины также ничего не ответили террористам из «ДНР» и «ЛНР».

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