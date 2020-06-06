Украинцы критически оценивают первый год президентства Зеленского — Socis

Согласно результатам соцопроса, всё больше украинцев разочаровываются в действиях Владимира Зеленского, которые он совершает на посту главы государства.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Socis«.

Как отмечают в компании, населении вполне критически оценивает первый год президента Зеленскго. Доверие к Владимиру Александровичу значительно упало по сравнению с сентябрем 2019 года. К примеру, украинцы чувствуют:

разочарование — 28,8% (было 7%)

отчаяние — 6,2% (было 2,8%)

апатия — 3,7% (было 1,9%)

А вот положительные эмоции в связи с президентством Зеленского у украинцев наоборот, снизились:

люди, которые верят, что Зеленский будет успешным президентом — 51,3% (было 74,7%)

люди, которые возлагают надежды на Зеленского — 28,5% (было 45,5%)

люди, которые называют свой голос за Зеленского ошибкой — 29,2% (было 14,2%)

люди, которые считают, что Зеленский совершил больше ошибок, чем побед на посту президента — 37,9% (было 13,9%)

Также, большинство респондентов считает, что Зеленский совсем не выполняет своих обещаний.

Напомним, ранее мы писали, что почти 60% украинцев доверяют Зеленскому.