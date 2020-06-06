Украинцы критически оценивают первый год президентства Зеленского — Socis
Согласно результатам соцопроса, всё больше украинцев разочаровываются в действиях Владимира Зеленского, которые он совершает на посту главы государства.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Socis«.
Как отмечают в компании, населении вполне критически оценивает первый год президента Зеленскго. Доверие к Владимиру Александровичу значительно упало по сравнению с сентябрем 2019 года. К примеру, украинцы чувствуют:
- разочарование — 28,8% (было 7%)
- отчаяние — 6,2% (было 2,8%)
- апатия — 3,7% (было 1,9%)
А вот положительные эмоции в связи с президентством Зеленского у украинцев наоборот, снизились:
- люди, которые верят, что Зеленский будет успешным президентом — 51,3% (было 74,7%)
- люди, которые возлагают надежды на Зеленского — 28,5% (было 45,5%)
- люди, которые называют свой голос за Зеленского ошибкой — 29,2% (было 14,2%)
- люди, которые считают, что Зеленский совершил больше ошибок, чем побед на посту президента — 37,9% (было 13,9%)
Также, большинство респондентов считает, что Зеленский совсем не выполняет своих обещаний.
Напомним, ранее мы писали, что почти 60% украинцев доверяют Зеленскому.
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