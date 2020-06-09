Новый состав Минской ТКГ: Бортник рассказал, сможет ли Украина достичь прогресса в переговорах по Донбассу

Политолог Руслан Бортник поделился своим экспертным мнением по поводу обновленного состава ТКГ со стороны Украины. Бортник считает, что после появления новых лиц со стороны Украины в ТКГ, не стоит ожидать прогресса в переговорах по Донбассу. Политолог считает, что появление новых лиц может даже негативно повлиять на переговорный процесс.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Голос. UA».

Политолог Руслан Бортников прокомментировал вхождение в состав переговорщиков со стороны Украины в ТКГ журналистов Дениса Казанского, Сергея Гармаша, а также врача, юриста и руководителя общественной организации. Политолог отметил, что в ОРДЛО отношение к этим людям негативное, поэтому, по словам политолога, это непременно повлияет на качество дальнейших переговоров в Минске по Донбассу.

Но в целом появление новых лиц со стороны Украины в ТКГ, не приведет к реальному прогрессу в переговорах по Донбассу. Бортник считает, что появление Казанского, Гармаша и других представителей обновленного состава переговорщиков со стороны Украины, может даже негативно повлиять на переговорный процесс.

Кроме того, Бортник отметил, что у него складывается впечатление, будто бы у команде Ермака отошли от идеи реализовать Минские соглашения и перешли к попытке удержать власть. По словам политолога, с помощью обновленного состава ТКГ со стороны Украины Андрей Ермак хочет усилить свои позиции во власти.

«Предстоящие переговоры ничего не дадут, они смогут только усилить стабильность власти и позволят Ермаку удержаться на своем кресле, но с точки зрение установления мира они ничего позитивного не дадут, и могут иметь только негативные последствия», — заявил политолог.

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