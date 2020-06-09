Украина может потерять выходы к Азовскому морю: Гайдук сделал тревожное заявление по поводу планов Кремля

Политика
Ольга Гергелюк0
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Бывший командующий ВМС Украины, вице-адмирал Сергей Гайдук считает, что руководство Кремля не похоронило проект «Новороссия». По его словам, Россия все еще хочет сделать сухопутный коридор в аннексированный Крым.

ситуация в Азовском море
ситуация в Азовском море. Фото — korrespondent.net

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Экономические Новости». 

Сергей Гайдук отметил, что ситуация на Востоке Украины продолжает оставаться нестабильной. Поэтому бывший командующий ВМС считает, что будет неправильно говорить о том, что Россия отказалась от воплощения проекта «Новороссия». По словам военного, Кремлю нужен сухопутный коридор в аннексированный Крым. Гайдук опасается, что РФ может лишить Украину выходов к Азовскому морю, которое и так после аннексии Крыма фактически контролируют российские военные.

«В Кремле не отказались от проекта «Новороссия», согласно которому Украина может потерять все выходы к акватории Азовского моря», — заявил Гайдук.

Кроме того, по словам Гайдука, руководство Украины должно осознавать данную  опасность. Бывший командующий ВМС Украины считает, что Украина должна наращивать систему разведки, а также усиливать свой  военный контингент в данном регионе.

Ранее мы сообщали, что «власти ЛНР» призвали жителей ОРДЛО не прибывать на пункты пропуска. 


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