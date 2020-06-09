Открытие КПВВ «Станица Луганская»: «власти ЛНР» призвали жителей «республики» не прибывать на пункт пропуска

В так называемой «ЛНР» назвали открытие Украиной КПВВ в Станице Луганской «провокацией». С таким заявлением выступила представитель так называемой «ЛНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Представитель так называемой «ЛНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева заявила, что Украина решила в одностороннем порядке открыть КПВВ в Станице Луганской. По словам Кобцевой, пункт пропуск граждан через линию соприкосновения в районе Станицы Луганской завтра работать не будет. Представительница незаконной «республики» заявила, что это «провокация» со стороны Украины.

Кроме того, представительница оккупантов обратилась к жителям ОРДЛО с просьбой не прибывать на КПВВ в Станице Луганской.

«Уважаемые граждане «республики»! Хотим вам напомнить, что коронавирус никто не отменял. Завтра не прибывайте на пункт пропуска в Станице Луганской», — заявила Кобцева.

Она также напомнила жителям «республики», что на данный момент в «ЛНР» все еще действует «режим повышенной готовности», который был введен из-за пандемии коронавируса. По словам Кобцевой, об открытии пунктов пропуска через линию соприкосновения «власти республики» сообщат жителей «республики» позже.

Ранее мы сообщали, что «власти ДНР» со своей стороны не будут возобновлять движение через КПВВ.