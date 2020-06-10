Зеленский чуть не погиб в авиакатастрофе: признание украинского лидера

Политика
Родион Власов0
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Президент Украины рассказал о страшном случае, когда он находился в падающем самолете. Как сообщил сам Владимир Зеленский, люди в салоне тогда громко молились «Отче наш». Но, несмотря на это, украинский лидер продолжает летать на самолетах.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото — Newsone.ua

Об этой информации сообщила Politeka.net, сославшаяся на интервью «Украинской правды», передает «НБН».

«Были особенные моменты в жизни, связанные с самолетами. После них я уже не опасаюсь. Был такой момент, когда наш самолет падал. Во время полета на других самолетов после этого вроде ничего, но до сих пор психологически мне довольно сложно скорее зайти в судно, чем лететь на нем», — сообщил в начале Зеленский.

После этого украинский президент рассказал о самом страшном для себя моменте, который был связан с самолетами.

«Мы летели в Грецию. Самолет не мог нормально приземлиться. Причина тому – боковой ветер. Мы заходили, если мне не изменяет память, четыре или даже больше раз. Самолет шатало, иногда он резко снижал высоту. Чтобы вы понимали насколько серьезной была ситуация, люди в самолете громко молились «Отче наш», — сообщил он в конце.

Напомним, российская нефть рухнула после заявления Саудовской Аравии: СМИ раскрыли, что случится с РФ 1 июля.


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