Зеленский чуть не погиб в авиакатастрофе: признание украинского лидера

Президент Украины рассказал о страшном случае, когда он находился в падающем самолете. Как сообщил сам Владимир Зеленский, люди в салоне тогда громко молились «Отче наш». Но, несмотря на это, украинский лидер продолжает летать на самолетах.

Об этой информации сообщила Politeka.net, сославшаяся на интервью «Украинской правды», передает «НБН».

«Были особенные моменты в жизни, связанные с самолетами. После них я уже не опасаюсь. Был такой момент, когда наш самолет падал. Во время полета на других самолетов после этого вроде ничего, но до сих пор психологически мне довольно сложно скорее зайти в судно, чем лететь на нем», — сообщил в начале Зеленский.

После этого украинский президент рассказал о самом страшном для себя моменте, который был связан с самолетами.

«Мы летели в Грецию. Самолет не мог нормально приземлиться. Причина тому – боковой ветер. Мы заходили, если мне не изменяет память, четыре или даже больше раз. Самолет шатало, иногда он резко снижал высоту. Чтобы вы понимали насколько серьезной была ситуация, люди в самолете громко молились «Отче наш», — сообщил он в конце.

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