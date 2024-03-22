Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Зеленского, которое он обнародовал в «Твиттер».
Так, Владимир Зеленский рассказал в своей публикации о встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич и председательствующей в Лихтенштейна Доминик Гаслер.
В публикации Владимир Зеленский добавил:
Мы очень ценим такое решение Совета Европы об учреждении Реестра ущерба, который был причинен агрессией России против Украинского государства, а также открытие сегодня его Офиса в Киеве.
Помимо того, Владимир Зеленский также поблагодарил за значительный прогресс на пути к тому, чтобы Реестр ущерба начал функционировать в полную силу.
Весьма важно и том, что уже совсем скоро граждане нашей страны смогут подавать соответствующие заявления для компенсаций, — подытожил президент Украины.
Напомним, ранее мы уже писали о призыве Зеленского союзников Украины предоставить нашей стране средства ПВО.
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