Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Зеленского, которое он обнародовал в «Твиттер».

Так, Владимир Зеленский рассказал в своей публикации о встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич и председательствующей в Лихтенштейна Доминик Гаслер.

В публикации Владимир Зеленский добавил:

Мы очень ценим такое решение Совета Европы об учреждении Реестра ущерба, который был причинен агрессией России против Украинского государства, а также открытие сегодня его Офиса в Киеве.

Провів зустріч із Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич і головуючою в Комітеті міністрів Ради Європи, міністеркою закордонних справ Ліхтенштейну Домінік Гаслер.



Цінуємо рішення Ради Європи щодо заснування Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України,… pic.twitter.com/OzNLGVtg1L — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2024

Помимо того, Владимир Зеленский также поблагодарил за значительный прогресс на пути к тому, чтобы Реестр ущерба начал функционировать в полную силу.

Весьма важно и том, что уже совсем скоро граждане нашей страны смогут подавать соответствующие заявления для компенсаций, — подытожил президент Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о призыве Зеленского союзников Украины предоставить нашей стране средства ПВО.