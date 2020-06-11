Аваков должен отвечать за события в Кагарлыке и Броварах — Зеленский

При этом, президент признался, что не готов отправить главу МВД в отставку. ПО крайней мере до тех пор, пока не расследуют дело Шеремета.

Об этом Владимир Зеленский поведал в интервью «Украинской правде«, пишет «НБН«.

Журналисты спросили Зеленского, продолжает ли он верить в то, что Аваков «мощный министр». Особенно, после резонансных событий в Кагарлыке и Броварах:

«Этот вопрос… Он неоднозначен. Как бы я сейчас не ответил, мой ответ будет неоднозначным. Если смотреть вглубь, то такие случаи бывают в разных странах… Но всегда за такие инциденты должен нести ответственность профильный министр».

Но сейчас глава государства не готов говорить об отставке Арсена Авакова:

«Я не предлагал ему увольнение… Я знаю, что Аваков хотел встретиться со мной и я с ним встречусь, мы обо всём поговорим».

Президент также напомнил, что у него с министром есть личные договоренности по поводу дела Шеремета, которое Аваков обязан довести до конца.

Напомним, ранее Венедиктова заявила, что Аваков быстро отреагировал на события в Кагарлыке и Броварах.