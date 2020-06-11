Это незаконно: в Кремле возмутились новым санкциям и выступили с громкими обвинениями

В США заявили о готовности усилить давление на Россию путем принятия новых, более масштабных санкций против РФ.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

В Кремле с возмущением отнеслись к подобной перспективе и надеются, что Вашингтон все же откажется от подобных действий.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Мы рассчитываем, что эти планы так и останутся на уровне заявлений, которые не будут никоим образом материализоваться», — сказал он.

Как заявил Песков, подобные действия являются незаконными по международному праву и плохо влияют на отношения двух стран.

Также он считает, что решение усилить санкционное давление на Россию, напрямую связано с президентской кампанией в Соединенных Штатах Америки, когда нормализацию отношений приносят в жертву, меняя ее на электоральную поддержку.

Ранее сообщалось о том, что Путин принял новое скандальное решение, направленное против Украины.