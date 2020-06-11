Путин принял новое скандальное решение, направленное против Украины

Главное Политика
Ник Петров0
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Президент России Владимир Путин решил пойти на новую провокацию против Украины, устроив голосование за изменения в Конституцию РФ в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Владимир Путин,
Путин решил пойти на новую провокацию против Украины. Фото: news.online.ua.

Целью этой провокативной акции является попытка добиться от международного сообщества признания факта оккупации Крыма Россией законным.

Реакция МИД Украины была незамедлительной. В заявлении министерства сказано, что фейковые выборы и голосования на оккупированных Россией территориях не будут признаны ни в Украине, ни в международном сообществе.

Также в заявлении МИД сказано, что АР Крым и город Севастополь имеют статус оккупированных территорий Украины и их правовой режим определен в международных нормах гуманитарного права. В соответствии с этими номами, государство-оккупант обязано соблюдать на этих территориях законы суверенного государства, то есть Украины.

И в случае нарушения Россией основополагающих принципов и норм международного права и проведения в украинском Крыму голосования, его результаты будут признаны всеми юридически ничтожными.

Ранее сообщалось о том, что Кремль выдвинул новый наглый ультиматум Зеленскому по Крыму.


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