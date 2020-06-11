Путин принял новое скандальное решение, направленное против Украины

Президент России Владимир Путин решил пойти на новую провокацию против Украины, устроив голосование за изменения в Конституцию РФ в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Целью этой провокативной акции является попытка добиться от международного сообщества признания факта оккупации Крыма Россией законным.

Реакция МИД Украины была незамедлительной. В заявлении министерства сказано, что фейковые выборы и голосования на оккупированных Россией территориях не будут признаны ни в Украине, ни в международном сообществе.

Также в заявлении МИД сказано, что АР Крым и город Севастополь имеют статус оккупированных территорий Украины и их правовой режим определен в международных нормах гуманитарного права. В соответствии с этими номами, государство-оккупант обязано соблюдать на этих территориях законы суверенного государства, то есть Украины.

И в случае нарушения Россией основополагающих принципов и норм международного права и проведения в украинском Крыму голосования, его результаты будут признаны всеми юридически ничтожными.

Ранее сообщалось о том, что Кремль выдвинул новый наглый ультиматум Зеленскому по Крыму.