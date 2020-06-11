Рейтинг Зеленского снова упал: президента поддерживают менее 40% украинцев

Согласно последнему соцопросу, проведенному компанией КМИС, Зеленский и его партия «Слуга народа» продолжают терять симпатии среди украинцев.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на КМИС.

Так, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресение, то победил бы всё равно Владимир Зеленский. Правда, о 73% поддержки ему приходиться только мечтать, ведь рейтинг президента серьезно просел после первого года правления.

Теперь подробнее. На вопрос, за кого вы бы проголосовали, если бы выборы президента прошли в ближайшее воскресения, респонденты ответили так (среди тех кто определился и готов голосовать):

Владимир Зеленский — 37,6%

Петр Порошенко — 16,2%

Юрий Бойко — 13,2%

Юлия Тимошенко — 8,7

Зеленский с легкостью обходит всех своих соперников во всех регионах. Его практически одинаково поддерживают во всех частях Украины — 31-37%, но самый высокий рейтинг у него на Юге — 46%.

За Порошенко больше готовы голосовать жители Центра и Запада — 18% и 24% соответственно.

Бойко остается лидером на Востоке — здесь у него 30% поддержки, а на Юге — 19%.

Тимошенко практически везде поддерживают одинаково, но больше всего симпатий в Центре — 10%.

Что касается симпатий среди политсил, то здесь голоса украинцев разделились так:

«Слуга народа» — 28%

«ОПЗЖ» — 17,7%

«Европейская солидарность» — 16,2%

ВО «Батькивщина» — 8%

Это единственные партии, которые бы могли пройти в ВР, если бы выборы проходили в этом месяце. Партия «Голос» сейчас набрала бы всего 3,8%.

Опрос проводился в период с 24 мая по 4 июня 2020 года. В опросе приняли участие 4000 респондентов со всех регионов (кроме АР Крым и ОРДЛО).

Напомним, ранее мы писали, что в ОП просят соцкомпании «поднять» рейтинг власти.