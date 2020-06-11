Рейтинг Зеленского снова упал: президента поддерживают менее 40% украинцев

Согласно последнему соцопросу, проведенному компанией КМИС, Зеленский и его партия «Слуга народа» продолжают терять симпатии среди украинцев.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на КМИС.
Так, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресение, то победил бы всё равно Владимир Зеленский. Правда, о 73% поддержки ему приходиться только мечтать, ведь рейтинг президента серьезно просел после первого года правления.
Теперь подробнее. На вопрос, за кого вы бы проголосовали, если бы выборы президента прошли в ближайшее воскресения, респонденты ответили так (среди тех кто определился и готов голосовать):
- Владимир Зеленский — 37,6%
- Петр Порошенко — 16,2%
- Юрий Бойко — 13,2%
- Юлия Тимошенко — 8,7
Зеленский с легкостью обходит всех своих соперников во всех регионах. Его практически одинаково поддерживают во всех частях Украины — 31-37%, но самый высокий рейтинг у него на Юге — 46%.
За Порошенко больше готовы голосовать жители Центра и Запада — 18% и 24% соответственно.
Бойко остается лидером на Востоке — здесь у него 30% поддержки, а на Юге — 19%.
Тимошенко практически везде поддерживают одинаково, но больше всего симпатий в Центре — 10%.
Что касается симпатий среди политсил, то здесь голоса украинцев разделились так:
- «Слуга народа» — 28%
- «ОПЗЖ» — 17,7%
- «Европейская солидарность» — 16,2%
- ВО «Батькивщина» — 8%
Это единственные партии, которые бы могли пройти в ВР, если бы выборы проходили в этом месяце. Партия «Голос» сейчас набрала бы всего 3,8%.
Опрос проводился в период с 24 мая по 4 июня 2020 года. В опросе приняли участие 4000 респондентов со всех регионов (кроме АР Крым и ОРДЛО).
Напомним, ранее мы писали, что в ОП просят соцкомпании «поднять» рейтинг власти.