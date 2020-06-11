Шмыгаль готов уйти в отставку: премьер-министр озвучил главное условие

Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил главное условие, которое может стать причиной его отставки. По его словам, он уйдет со своей должности, в том случае, если не оправдает надежды украинцев.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «РБК-Украина».

Денис Шмыгаль заявил, что готов уйти в отставку, если он на своей должности руководителя Кабинета Министров он не оправдает надежды граждан Украины. Таким откровением он поделился во время пресс-конференции, по случаю 100 дней работы Кабмина.

Напомним, что ранее в партии «Слуга народа» озвучили условия, при которых Кабмин Шмыгаля могут отправить в отставку. Данный сценарий развития событий может стать возможным в том случае, если правительство Шмыгаля не сможет вывести экономику страны из сложного экономического кризиса, а также, если уровень доверия украинцев к правительству резко упадет.

В «Слуге народа» отметили, что это может произойти в октябре 2020 года – накануне местных выборов в Украине.

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