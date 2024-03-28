О том, какие вопросы поднимались сегодня в Варшаве вопросы, в частности, была ли затронута проблемная обстановка на общей границе и продолжение взаимовыгодной торговли в аграрной сфере, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, в период проведения данной встречи, обе стороны уделили должное внимание ситуации, которая сформировалась на украинско-польской границе, включая и торговлю в сельхозсекторе. Однако, исчерпывающего ответа на все вопросы пока нет, за исключением понимания — «как будем двигаться».

Также, Киев не прекратит настаивать на введении ограничений Еврокомиссией, касающихся транзитного следования и ввоза из РФ и Беларуси агротоваров (уже введена 50% пошлина), стремясь к одобрению «нашего соглашения о совместном контроле на пунктах пропуска».

Шмыгаль акцентировал:

Рассчитываем, что сегодняшние консультации принесут результат и мы найдем пути урегулирования проблемных вопросов.

Ранее мы писали о том, что Шмыгаль называл количество рабочих мест, которое потеряли украинцы из-за вторжения РФ.