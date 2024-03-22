В ходе выступления на «Киевском форуме безопасности» Стефанишина сообщила, что США и ФРГ не создают возможности для развития диалога о приглашении нашей страны в НАТО, информирует «НБН».

Вице-премьер-министр отметила, что сами союзники сейчас не верят в Североатлантический Альянс и не рассматривают этот военно-политический блок как платформу, на которой можно вести дискуссии по гарантиям безопасности для Киева. Кроме того, они не считают, что организация может предложить нашей стране механизмы ее защиты или политической поддержки.

Стефанишина рассказала, что на саммите в Вильнюсе все 29 членов организации поддерживали приглашение Украины в НАТО. Из них 9 государств, восточный фланг, блокировали остальные решения. Однако именно Штаты и Германия не позволяют развивать диалог о нашей стране в Альянсе.

Напомним, генсек НАТО высказался об отправке войск организации в Украину.