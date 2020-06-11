Украина должна стать единой – Песков сделал неожиданное заявление о судьбе Донбасса

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сделал важное заявление о судьбе Донбасса. Он публично озвучил позицию Кремля относительно военных действий. Согласно его словам, РФ готова работать, чтобы Украина вновь стала единой.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Песков отказался признать конфликт на Донбассе войной между Украиной и Российской Федерацией. Он подчеркнул, что РФ все еще считает это внутренним конфликтом Украины. Вместе с тем, он заявил, что РФ желает оказать поддержку Украине, ради урегулирования этого конфликта.

«Мы все готовы поработать ради того, чтобы Украина вновь стала единым государством, где наконец прекратится этот ужасный внутренний конфликт», — сказал Песков.

Песков подчеркнул, что «ДНР» и «ЛНР» являются самопровозглашенными республиками, но это не значит, что Донбасс выйдет из состава Украины. Он заявил, что украинские журналисты часто перевирают насчет данной темы и призвал украинцев поверить в искренность желания РФ вернуть под контроль Украины территорию Донбасса.

Напомним, как сообщалось ранее, Россия пошла на новый шаг по аннексии Украины: реалии Крыма могут резко преобразиться.