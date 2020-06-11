Украина должна стать единой – Песков сделал неожиданное заявление о судьбе Донбасса

Главное Политика
Родион Власов0
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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сделал важное заявление о судьбе Донбасса. Он публично озвучил позицию Кремля относительно военных действий. Согласно его словам, РФ готова работать, чтобы Украина вновь стала единой.

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Фото — delo.ua

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Песков отказался признать конфликт на Донбассе войной между Украиной и Российской Федерацией. Он подчеркнул, что РФ все еще считает это внутренним конфликтом Украины. Вместе с тем, он заявил, что РФ желает оказать поддержку Украине, ради урегулирования этого конфликта.

«Мы все готовы поработать ради того, чтобы Украина вновь стала единым государством, где наконец прекратится этот ужасный внутренний конфликт», — сказал Песков.

Песков подчеркнул, что «ДНР» и «ЛНР» являются самопровозглашенными республиками, но это не значит, что Донбасс выйдет из состава Украины. Он заявил, что украинские журналисты часто перевирают насчет данной темы и призвал украинцев поверить в искренность желания РФ вернуть под контроль Украины территорию Донбасса.

Напомним, как сообщалось ранее, Россия пошла на новый шаг по аннексии Украины: реалии Крыма могут резко преобразиться.


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