Социальные сети всколыхнуло заявление отдельных политиков о том, что они: «поздравляют россиян с Днем России от имени всех украинцев, которые поддерживают возобновление сотрудничества с РФ». Таким посылом отличилась популярная в Украине партия «ОПЗЖ».

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой официальный сайт партии «ОПЗЖ».

В заявлении сказано, что представителям политической силы без разницы мнение главы Украины Владимира Зеленского насчет отношений с РФ. Они самовольно посчитали за необходимое выразить свои поздравления РФ.

«С Россией украинцев многое связывает. Речь идет не только о границе, истории и культуре, но в первую очередь о кровных связях. Наши народы сплотились на века перенеся многие невзгоды, в том числе и Великую Отечественную войну», — говориться в поздравлении.

Кроме того, партия не забыла упомянуть своих политических оппонентов, которые, как им самим кажется, являются разжигателями кровопролитной вражды:

«Украинцы уже изрядно устали от русофобской истерии. Попытки власти, национально озабоченных политиков и всего этого ура-патриотического агрессивного меньшинства обречены на провал».

Напомним, как сообщалось ранее, мы русские по духу и крови – Пушилин отличился новым эмоциональным обращением к Путину.