Порошенко неожиданно обратился к Зеленскому: бывший президент Украины рассказал, кто на самом деле является его врагом

Бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала «Прямой» обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому. Политик заявил, что «он не борется» с Владимиром Зеленским и не считает его своим врагом. Своим врагом экс-президент Украины назвал российского агрессора.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на телеканал «Прямой».

В прямом эфире телеканала «Прямой» Петр Порошенко решил обратиться к главе государства Владимиру Зеленскому. Бывший украинский лидер рассказал, кого на самом деле он считает своим врагом. Порошенко подчеркнул, что возможно, его слова станут для Владимира Зеленского неожиданностью, но он не считает Зеленского свои врагом. Своим врагом Порошенко назвал страну-агрессора – Россию.

По словам политика, несмотря на все политические разногласия, его команда «готова подставить плечо» команде Зеленского, и вместе бороться против страны-оккупанта.

«Своим врагом я считаю агрессора, который пришел в Украину с оружием. Поверьте, это не только мой враг, но и ваш враг», — обратился к Зеленскому бывший глава государства.

Лидер «Европейской Солидарности» заявил, что для борьбы с врагом нужно консолидировать все силы.

«Страну нужно объединять. Вместе, как это было в 2014 году выступить на защиту Украины. Вот только тогда будет успех», — подчеркнул Порошенко.

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