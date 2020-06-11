Украина может предоставить Донбассу особый статус: новый представитель Луганска в ТКГ выступил с заявлением

Врач Константин Либстер, который недавно вошел в состав украинских переговорщиков в рамках ТКГ, считает, что Украина должна решить вопрос с особым статусом Донбасса. Либстер отметил, что этот пункт прописан в Минских договоренностях, а значит, Украина должна выполнить этот пункт.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на LIGA.net.

Константин Либстер считает, что оккупированные территории Донбасса могут получить особый статус в Конституции Украины. Новый представитель оккупированного Луганска в ТКГ, ссылается на Минские соглашения, в которых есть пункт об особом статусе Донбасса.

«Все европейские страны сказали, что это единственный путь решения вопроса», — заявил Либстер.

Но для начала Либстер считает, что необходимо проанализировать понятия «автономия», «федерализация» и «унитарное государство». По мнению Либстера, Украину нельзя до конца считать унитарным государством, ведь в ее составе есть Автономная Республика Крым.

Напомним, что врач-травматолог Константин Либстер, как переселенец из Луганска, вошел в новый состав переговорщиков со стороны Украины в ТКГ.

Ранее мы сообщали, что информационный ресурс из ОРДЛО сообщил, когда НВФ Откроют пункты пропуска на Донбассе.