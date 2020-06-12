Вы бросаете страну в хаос! – Богдан выступил с жесткой критикой в сторону Зеленского

Бывший руководитель Офиса президента решил высказаться в достаточно резкой форме насчет слов Зеленского во время интервью. Он сообщил, что Владимир Зеленский не только бросает страну в хаос, но еще и стал жертвой манипуляторов.

Об этой информации сообщил Андрей Богдан на своей страничке в «Фейсбуке», передает «НБН».

«Я могу только поблагодарить Вас за то, что Вы меня избавили от этой ноши. Вы бросаете страну в хаос, и мое имя не будет иметь к этому никакого отношения. Позвольте мне напомнить вам, что между нами есть соответствующая договоренность. Я обещал, что буду рядом с Вами работать в порядке честности до того момента, пока вы не позволите мне уйти», — сообщил Богдан в начале.

После этого экс-руководитель ОП рассказал о важности этических норм, а также порядочности в украинской политике. Своими словами он решил намекнуть на то, что украинский лидер ведет себя неподобающе. Как сообщил Богдан, Зеленский нарушил определенные нормы.

«Мне очень жаль, что наши мечты о стране для счастливых людей без коррупции Вы променяли на теплую ванну для себя и дешевые причуды непрофессиональных, самовлюбленных людей, что умело манипулируют вами», — сообщил он в конце.

Шановний Володимир Олесандрович, хотів відповісти на Ваше інтервью. Правила ділової етики не дозволяють порядним… Gepostet von Андрей Богдан am Donnerstag, 11. Juni 2020

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