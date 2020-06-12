Стало известно, что вызвало агрессивную политическую деятельность президента Российской Федерации. Журналистка BBC Кэтри Белтон сообщила, что причиной тому является психологическая травма, связанная с паранойей из-за прошлого Путина в КГБ.

Об этой информации сообщила русская служба BBC, передает «НБН».

Отмечается, что начало возможной травмы берет из Дрездена. Белтон сообщила, что Владимир Путин в том месте пребывал под гнетом жесткой пропаганды, которая буквально заставляла проверять каждого человека.

«Когда началась Оранжевая революция, эта травма обострилась в 2004 году. Он сразу начал вспоминать предыдущий опыт в Германии, где вербовал людей, чтобы получить нужную информацию от западных партнеров для КГБ», — сообщила она.

После этого журналистка сообщила, что военные действия в Украине и ряде других стран – это отражение тяжелой формы паранойи, которая преследовала Путина вместе с его людьми еще с 2004 года.

«Но, действительно, все началось еще давно. Можно с учетом этой травмы только представить, что Путин чувствовал, когда наблюдал за развалом СССР из особняка КГБ над Эльбой», — подытожила журналистка.

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