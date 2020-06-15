Пушилин угрожает армии Украины: глава «ДНР» дал новый указ террористам «республики»

Политика
Родион Власов0

Глава террористов «ДНР» Денис Пушилин дал новое распоряжение своим боевикам. Он решил снизить степень военной готовности оккупантов на Донбассе. При этом он в угрожающей форме сообщил ВСУ, что обещает им «меры адекватного реагирования», а также повторное приведение сил «республики» в боевую готовность.

Денис Пушилин
Денис Пушилин. Фото — Nbnews.com.ua

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на сепаратистские источники, передает «НБН».

Отмечается, что в «ДНР» следом за «ЛНР» начали снижать степень боевой готовности армии. Об этом уже успел заявить Пушилин. Согласно его распоряжению, с 15 июня так называемая «народная милиция ДНР» начнет снижение степени боеготовности.

Главарь «ДНР» заявил, что такое решение он принял из-за некоторых изменений в «оперативной обстановке» на линии фронта.

«Хочу предупредить армию Украины. Если будут провокации и наступления, я обещаю принять меры адекватного реагирования. Народная милиция снова будет приведена в полную боевую готовность», — заявил террорист.

Напомним, Главарь «ЛНР» Анащенко был ликвидирован ВСУ: в МВД раскрыли детали спецоперации.


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