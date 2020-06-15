Пушилин угрожает армии Украины: глава «ДНР» дал новый указ террористам «республики»

Глава террористов «ДНР» Денис Пушилин дал новое распоряжение своим боевикам. Он решил снизить степень военной готовности оккупантов на Донбассе. При этом он в угрожающей форме сообщил ВСУ, что обещает им «меры адекватного реагирования», а также повторное приведение сил «республики» в боевую готовность.

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на сепаратистские источники, передает «НБН».

Отмечается, что в «ДНР» следом за «ЛНР» начали снижать степень боевой готовности армии. Об этом уже успел заявить Пушилин. Согласно его распоряжению, с 15 июня так называемая «народная милиция ДНР» начнет снижение степени боеготовности.

Главарь «ДНР» заявил, что такое решение он принял из-за некоторых изменений в «оперативной обстановке» на линии фронта.

«Хочу предупредить армию Украины. Если будут провокации и наступления, я обещаю принять меры адекватного реагирования. Народная милиция снова будет приведена в полную боевую готовность», — заявил террорист.

Напомним, Главарь «ЛНР» Анащенко был ликвидирован ВСУ: в МВД раскрыли детали спецоперации.