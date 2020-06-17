Лукашенко подгадил Путину, отправив на парад в Москву коронавирусных солдат

Белорусские военные, которые прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня, оказались зараженными COVID-19.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Болезнь была выявлена уже в Москве у трех солдат и ефрейтора роты почетного караула.

Информацию об этом сообщил белорусский журналист Степан Путило на своей странице в Телеграм-канале.

По его словам, в воинских частях Беларуси давно гуляет коронавирус. Родные солдат пишут, что инфицирован каждый второй военнослужащий. Однако разглашение такой информации строго запрещено.

«После того как заразилось 36 человек, волна не остановилась. На днях ребят отправили в Москву. Все поехали якобы здоровые, но по приезду несколько солдат оказались зараженными — их поместили на карантин», — цитирует Путило родителей солдат.

Кроме того, по словам журналиста, стало известно, что в Москве тесты показали положительные результаты на коронавирус еще у 15 белорусских военных. Как оказалось, руководство воинской части знало об этом, но мер не предприняло, так как солдат некем было заменить.

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