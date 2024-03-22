О том, что исходя из кадровых и материальных ограничений РФ, Москва, похоже, не сможет адекватно воспользоваться указанными «стратегическими резервами» в качестве сплоченного формирования для полноценного участия в боевых действиях в Украине, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков Института изучения войны, страна-агрессор лишь сможет применять новые подразделения как резерв «рабочей силы», то есть для восполнения потерь на передовой.

Такие, якобы «мощные стратегические резервы», в теории могут иметь потенциал к выполнению роли штурмового первого эшелона, сил проникновения/поддержки второго эшелона, а также, вероятно, способны осуществлять широкомасштабные механизированные атаки на украинские оборонительные линии, достигая оперативно значимых успехов, однако, лишь при одном условии — «освободителей» полностью экипируют и должным образом подготовят.

Кроме того, в соответствии с прогнозами экспертов ISW, Россия не в состоянии создать «стратегический резерв», способный выполнять все вышеописанные функции.

Ранее мы писали о том, что в ISW оценивали вероятность повторной оккупации правобережья Херсонщины.