Как уберечься от негативного влияния ретроградного Меркурия: предостережение астрологов
С 18 июня по 12 июля нас ожидает период, называемый ретроградным Меркурием.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на unian.net.
Это явление, когда планета начинает двигаться быстрее по отношению к Земле. При этом возникает оптический эффект торможения и визуально кажется, что планета кружится в обратном направлении.
Астрологи советуют в этот период быть максимально сдержанными и осторожными при планировании кардинальных перемен.
Так называемое ретроградное (обратное) движение Меркурия оказывает негативное влияние на коммуникации и связь, в том числе между людьми и может вносить беспорядок в сферы жизни, за которые отвечает Меркурий.
Чего не стоит делать в период ретроградного Меркурия.
— не следует устраивать громкую свадьбу;
— подписывать важных контрактов и документов;
— менять место работы;
— начинать ремонт;
— покупать авто, недвижимость и дорогую кухонную технику;
— отправляться в сложные путешествия.
В этот период лучше развлекаться, не переутомляться и больше отдыхать.
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