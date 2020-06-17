Как уберечься от негативного влияния ретроградного Меркурия: предостережение астрологов

С 18 июня по 12 июля нас ожидает период, называемый ретроградным Меркурием.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на unian.net.

Это явление, когда планета начинает двигаться быстрее по отношению к Земле. При этом возникает оптический эффект торможения и визуально кажется, что планета кружится в обратном направлении.

Астрологи советуют в этот период быть максимально сдержанными и осторожными при планировании кардинальных перемен.

Так называемое ретроградное (обратное) движение Меркурия оказывает негативное влияние на коммуникации и связь, в том числе между людьми и может вносить беспорядок в сферы жизни, за которые отвечает Меркурий.

Чего не стоит делать в период ретроградного Меркурия.

— не следует устраивать громкую свадьбу;

— подписывать важных контрактов и документов;

— менять место работы;

— начинать ремонт;

— покупать авто, недвижимость и дорогую кухонную технику;

— отправляться в сложные путешествия.

В этот период лучше развлекаться, не переутомляться и больше отдыхать.

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