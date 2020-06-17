Завтра будут все – Шарий собирает большой митинг под Офисом Зеленского (видео)

Стало известно о том, что активисты от партии Шария соберутся в 10:00 под Офисом Президента уже сегодня, чтобы выразить свою акцию протеста. Анатолий Шарий сообщил, что Владимир Зеленский попросту бездействует, пока мирных журналистов притесняют и бьют.

Об этой информации сообщил сам Шарий на своем YouTube-канале, передает «НБН».

Отмечается, что в самом начале видео блогер был взбешен больше всего. Он сообщил, что ему надело бездействие властей и постоянные провокации со стороны националистов. Именно поэтому он пришел к выводу о том, что пора ему и его активистов действовать всерьез, однако подчеркнул мирный мотив акции.

«Друзья, сообщаю вам важные сведения. Едут в наших автобусах те, кто является нашими активистами. Также есть там и члены областных ячеек. Я могу представить только, какие же завтра будут провокации. Особенно это касается того, что мы якобы платим людям. Уже сейчас создаются фейковые аккаунты касательно того, что мы якобы ищем людей за 100 гривен», — сообщила жена Шария.

После этого она опубликовала дополнительные сообщения о том, что кто-то устраивает фальшивую рекламу в соцсетях с подкупом.

«Завтра будут все те люди, которых атаковали за шарики, газеты, съемку и другое», — подытожил Шарий

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