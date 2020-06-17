Кадыров угрожает Украине из-за ситуации с Грузией: официальное заявление главы Чечни

Главнокомандующий Чеченской Республики Рамзан Кадыров был обескуражен из-за произошедшего в Тбилиси 16 июня. Узнав о том, что на покушении на грузинского ведущего Георгия Габуния Украина якобы пиарится, Кадыров пообещал «предъявить счет».

Об этой информации сообщил Кадыров на официальном Телеграм-канале, передает «НБН».

Отмечается, что инцидент произошел 16 июня. Задержанный гражданин Российской Федерации якобы по заданию Кадырова хотел убить ведущего Грузии. Все из-за того, что он довольно резко высказался в сторону Путина. При этом отмечается, что наводку на этого киллера дал Киев. Глава Чечни же успел заявить о том, что он к этому не имеет никакого отношения.

«Я хочу заверить вас в том, что если какой-то человек берет мое поручение, он его выполняет. Тем более когда речь идет о том, чтобы задание выполнялось тихо и без лишних свидетелей. Ваши бы страны, которые находятся в глубоком застое, не узнали бы все равно об этом», — сообщил в начале чеченский глава.

После этого он снова обратился к жертве киллера. Кадыров сообщил, что Владимир Путин – это хороший человек, и за оскорбительные слова нужно извиняться на коленях. Более того, он призвал властей Грузии к тому, чтобы они сами наказали журналиста.

«Вы ведите себя посерьезнее в следующий раз, а не потешайте публику. За этот пиар, между прочим, Украина мне обязана. Придет время, я и мои люди предъявим счет. Непременно», — заявил он в конце.

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