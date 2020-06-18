Украина готовит России новый неприятный сюрприз

Украина готовит не один, а сразу несколько неприятных сюрпризов для России.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

«Нафтогаз» Украины занимается изучением вопроса о возможности подачи новых исков против «Газпрома», цена которых 17,3 млрд долларов США.

Также украинская компания будет настаивать о переносе точки продажи газа с западной на восточную границу Украины и будет требовать, чтобы газ в Украину поставлялся не одним «Газпромом», а и другими компаниями.

Такой информацией поделилась советник главы «Нафтогаза» Елена Зеркаль на онлайн-конференции, относительно деятельности компании.

«Говорить о том, что новые судебные процессы начаты — рано. Мы находимся на стадии оценки возможности начала этих судов, так как потенциальные судебные разбирательства могут быть очень дорогостоящими», — сообщила она.

Суть судебных исков Зеркаль не раскрыла, чтобы не дать возможность «Газпрому» обвинить Украину в нарушении обязательств по газовому контракту 2019 года, когда Украина отказалась от своих исковых заявлений против «Газпрома».

Ранее сообщалось о том, что Кремль заплатит еще большую цену за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.