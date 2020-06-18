Кремль заплатит большую цену: Евросоюз мощно ответил Путину

Европейский союз продолжает наказывать президента РФ Владимира Путина за наглые решения против Украины.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Совет ЕС принял решение о продлении антироссийских санкций еще на один год из-за того, что Кремль, не смотря на давление Запада не собирается возвращать Крым под контроль Украины.

Санкции продлены до 23 июня 2021 года. Кремль заплатит за них большую цену, так как они окажут негативное влияние на огромное количество жизненно важных сфер деятельности в Крыму.

Информацию об этой новости сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 года санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен за это решение. Надо повышать давление за нарушение прав человека, «паспортизацию», запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму», — написал министр в Twitter.

Также глава МИД отметил, что 19 июня Советом ЕС планируется продление другого пакета антироссийских санкций в связи с оккупацией отдельных районов Донбасса.

Ранее сообщалось о том, что раскрыты коварные планы Путина по Крыму и Донбассу.