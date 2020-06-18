Вы издеваетесь над нами – Гончаренко эмоционально раскритиковал «экономический национализм» властей

Народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко с трибуны Верховной Рады выступил с экспрессивной критикой власти Владимира Зеленского. Его возмутило то, как непрофессионально власть реализовывает заявленный курс на экономический национализм.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на эфир телеканала ZIK.

Гончаренко начал с того, что попросил особого внимания со стороны премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Он довольно грубо привлек его внимание заявив, что тому нужно отвлечься от очереди на «распил» и прислушаться к его словам.

«Нет смысла обсуждать программу нашего правительства. Мы хотим услышать, что вы уже сделали, а вы можете только программу обсуждать. Слишком поздно для вас. Вы не смогли победить коронавирусный кризис и не смогли выполнить обещания насчет внедрения экономического национализма. Вы и правда думаете, что экономический национализм — это российский уголь и египетская картошка? Мы устали от пустых разговоров!», — сказал Гончаренко.

Напомним, как сообщалось ранее, Зеленский снова слил власть – Тимошенко заявила об отставке Шмыгаля.