Виноват Аваков: в «Слуге народа» объяснили, почему не голосовали за Программу действий Кабмина

В четверг, 17 июня, в Верховной Раде не нашлось достаточного количества голосов, чтобы поддержать программу действий Кабмину. А это значит, что украинское правительство осталось как без программы, так и без годового иммунитета, который она предусматривает.

Об этом пишет «НБН«.

Почему случилось так, что фракция монобольшиства не смогла найти достаточно голосов для поддержки Кабмина во главе со Шмыгалем, в эфире «Громадскього радио» объяснила нардеп от «СН» Евгения Кравчук.

По её словам, наредпы не хотели поддерживать программу, так как недовольны работой главы МВД Арсена Авакова:

«Мы по видеосвязи общались с Владимиром Зеленским. Во время общения стало понятно, что голосов для принятия программу не хватает… Коллеги не хотели голосовать из-за того, что в состав Кабмина входит Аваков. Они ему не доверяют. Нардепы также уверены, что и некоторые другие министры не отвечают нужным критериям».

При этом, как будет дальше развиваться ситуация Кравчук не рассказала. Также она не призналась, сколько нардепов от «СН» против Авакова.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский назвал два условия для отставки Авакова.