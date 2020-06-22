Если бы Путин пригласил: Зеленский рассказал, согласился бы он поехать в Москву на парад Победы

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил бы предложение руководителя Кремля Владимира Путина приехать 24 июня на парад Победы в Москву. Так заявил сам глава государства.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на сайт президента Украины.

Руководитель Украины Владимир Зеленский дал интервью известному канадскому изданию «The Globe and Mail». Журналист Марк Маккиннон решил поинтересоваться у главы Украинского государства: принял бы он предложение от руководства Кремля, приехать в Москву на празднование дня Победы.

На этот вопрос гарант Конституции дал категоричный ответ.

«Нет, не поехал бы».

Кроме того, украинский лидер добавил, что официальное приглашение от руководства Кремля ему не поступало. Больше по этому поводу Владимир Зеленский ничего не сказал. Он не стал озвучивать, почему он отказался бы присутствовать в Москве на мероприятии в честь Дня Победы во Второй Мировой войне.

Как известно, парад Победы в честь 75-летия победы во Второй мировой состоится в Москве в ближайшую среду, 24 июня.

Ранее мы сообщали, что политолог Запорожский рассказал, зачем на самом деле Александр Лукашенко едет на парад Победы в Москву.