Нужно спокойно чистить пулемет: в МИД рассказали, к чему необходимо готовиться Украине

Агрессия России против Украины длится уже на протяжении шести лет.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

В МИД считают, что оснований для того, чтобы надеяться на скорое прекращение агрессии нет.

Как заявил заместитель главы МИДа Василий Боднар, в последующие годы ситуация существенно не изменится.

По его словам, свидетельством этому является концентрация войск РФ на украино-российской границе, что, по меньшей мере, может говорить о демонстрации сил Россией.

«Наш ответ на это – «сохранять спокойствие и чистить пулемет»: не вестись на российскую якобы примирительную риторику, укреплять обороноспособность и психологическую готовность к обороне», — пояснил Боднар.

Он напомнил о том, что в истории было множество эпизодов, связанных с агрессией Московии против Украины. Это было еще в период казачества.

«Мы часто не хотим этого признавать, но, как правило, мы сами были в этом виноваты, поэтому нам надо не повторять исторических ошибок», — подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось о том, что МИД Украины ответило Путину на обвинения в пособничестве фашистам.