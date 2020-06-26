Изменения в Конституции РФ не помешают деоккупации Крыма — Кулеба

Глава украинского МИД прокомментировал начало голосования по поправкам в российскую Конституцию. По его словам, даже если поправки будут приняты, это не помешает Украине вернуть аннексированный Крым.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Радио Свобода«.

«Много людей сейчас переживают, из-за голосования по поправкам в Конституцию РФ… Ведь, если поправки примут, то в новой Конституции будут зафиксированы новые пределы границы, что якобы легитимизирует аннексию Крыма и помешает деоккупации полуострова. Я уверяю всех, что это не так. Никакой российский закон, даже если он закреплен в Конституции, никакой указ президента России не поможет сделать оккупацию Крыма законной. Ничто не помешает нам вернуть свою территорию».

Напомним, ранее мы писали, что в России началось голосование по поправкам в Конституцию.