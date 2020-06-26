Украинцы оценили первый год президентства Зеленского: не плохо и не хорошо

Политика
Христина Качоровська0
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В Центре Разумкова спросили украинцев, как они оценивают первый год работы Зеленского в должности президента Украины.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото — delo.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Центр Разумкова.

Результат опроса показал, что в большинстве первый год Зеленского оценивают хорошо. Если рассматривать конкретные цифры, то результаты таковы:

  • ни плохо, ни хорошо — 33,7%
  • хорошо — 28,2%
  • плохо — 14,3%
  • очень плохо — 13,3%
  • очень хорошо — 8,5%
  • трудно ответить — 2%

Помимо этого людей спросили, кого в первую очередь защищает глава государства:

  • интересы Украины — 50%
  • свои интересы — 33,1%
  • трудно ответить — 16,8%

Если оценивать власть в целом, то мнение опрошенных разделилось так:

  • нынешняя власть не отличается от предыдущей — 38,6%
  • нынешняя власть лучше предыдущей — 37,7%
  • нынешняя власть хуже предыдущей — 15,6%
  • трудно ответить — 8%

При этом большинство украинцев признают, что все попытки власти улучшить ситуацию в стране не дают результатов: такого мнения придерживаются 62,7%. А вот 25,2% уверены, что власть не делает ничего хорошего, а только имитирует попытки что-то сделать. Всего 8,7% уверены, что власть делает много хорошего и у них всё получается.

Что же касается предвыборных обещаний Зеленского, то люди уверены, что:

  • выполнит большую часть — 32,7
  • выполнит меньшею часть — 30,7%
  • практически не выполнит — 25,2%
  • полностью выполнит — 3,5%
  • трудно ответить — 7,9%

Опрос проводился с 24 по 29 апреля 2020 года методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 2 056 респондент из разных областей Украины (кроме ОРДЛО и АР Крым).

Напомним, ранее мы писали, что Зеленскому не доверяют 50% украинцев.


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