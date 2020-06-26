Украинцы оценили первый год президентства Зеленского: не плохо и не хорошо

В Центре Разумкова спросили украинцев, как они оценивают первый год работы Зеленского в должности президента Украины.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Центр Разумкова.

Результат опроса показал, что в большинстве первый год Зеленского оценивают хорошо. Если рассматривать конкретные цифры, то результаты таковы:

ни плохо, ни хорошо — 33,7%

хорошо — 28,2%

плохо — 14,3%

очень плохо — 13,3%

очень хорошо — 8,5%

трудно ответить — 2%

Помимо этого людей спросили, кого в первую очередь защищает глава государства:

интересы Украины — 50%

свои интересы — 33,1%

трудно ответить — 16,8%

Если оценивать власть в целом, то мнение опрошенных разделилось так:

нынешняя власть не отличается от предыдущей — 38,6%

нынешняя власть лучше предыдущей — 37,7%

нынешняя власть хуже предыдущей — 15,6%

трудно ответить — 8%

При этом большинство украинцев признают, что все попытки власти улучшить ситуацию в стране не дают результатов: такого мнения придерживаются 62,7%. А вот 25,2% уверены, что власть не делает ничего хорошего, а только имитирует попытки что-то сделать. Всего 8,7% уверены, что власть делает много хорошего и у них всё получается.

Что же касается предвыборных обещаний Зеленского, то люди уверены, что:

выполнит большую часть — 32,7

выполнит меньшею часть — 30,7%

практически не выполнит — 25,2%

полностью выполнит — 3,5%

трудно ответить — 7,9%

Опрос проводился с 24 по 29 апреля 2020 года методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 2 056 респондент из разных областей Украины (кроме ОРДЛО и АР Крым).

Напомним, ранее мы писали, что Зеленскому не доверяют 50% украинцев.