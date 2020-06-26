Украинцы оценили первый год президентства Зеленского: не плохо и не хорошо
В Центре Разумкова спросили украинцев, как они оценивают первый год работы Зеленского в должности президента Украины.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Центр Разумкова.
Результат опроса показал, что в большинстве первый год Зеленского оценивают хорошо. Если рассматривать конкретные цифры, то результаты таковы:
- ни плохо, ни хорошо — 33,7%
- хорошо — 28,2%
- плохо — 14,3%
- очень плохо — 13,3%
- очень хорошо — 8,5%
- трудно ответить — 2%
Помимо этого людей спросили, кого в первую очередь защищает глава государства:
- интересы Украины — 50%
- свои интересы — 33,1%
- трудно ответить — 16,8%
Если оценивать власть в целом, то мнение опрошенных разделилось так:
- нынешняя власть не отличается от предыдущей — 38,6%
- нынешняя власть лучше предыдущей — 37,7%
- нынешняя власть хуже предыдущей — 15,6%
- трудно ответить — 8%
При этом большинство украинцев признают, что все попытки власти улучшить ситуацию в стране не дают результатов: такого мнения придерживаются 62,7%. А вот 25,2% уверены, что власть не делает ничего хорошего, а только имитирует попытки что-то сделать. Всего 8,7% уверены, что власть делает много хорошего и у них всё получается.
Что же касается предвыборных обещаний Зеленского, то люди уверены, что:
- выполнит большую часть — 32,7
- выполнит меньшею часть — 30,7%
- практически не выполнит — 25,2%
- полностью выполнит — 3,5%
- трудно ответить — 7,9%
Опрос проводился с 24 по 29 апреля 2020 года методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 2 056 респондент из разных областей Украины (кроме ОРДЛО и АР Крым).
Напомним, ранее мы писали, что Зеленскому не доверяют 50% украинцев.