Большинство украинцев недовольны действиями и заявлениями Зеленского

Политика
Христина Качоровська0

Согласно результатам соцопроса от Киевского международного института социологии, в последние месяцы число сторонников украинского президента стабильно снижается.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото — censor.net.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на сайт КМИС.

Так, на вопрос одобряют ли они действия и заявления Владимира Зеленского в мае-июня, респонденты ответили так:

  • не одобряю — 45% (скорее не одобряют 24% и полностью не одобряют 21%)
  • одобряю — 38% (скорее одобряют 28% и полностью одобряют 10%)
  • трудно ответить — 18%

По сравнению с прошлыми месяцами показатели одобрения действий Зеленского сильно просели. 38% — это самый низкий процент одобрения за год президентства Владимира Александровича.

К примеру, в октябре и начале ноября 2019 года президента поддерживали 64% украинцев. К концу ноября 2019 года этот показатель резко упал к 52%, но уже в декабре 2019 вырос к 62%. В феврале он снова скатился к 47%, но уже в марте-апреле поднялся к 52%. В мае снова упал к 47%, а сегодня составляет всего 38%.

Меняется и показатель недоверия к Зеленскому, но в обратную сторону. Если ещё в октябре 2019 года было всего 22% людей, которые не одобряли действия президента, то сейчас таких — 45%, что также стало антирекордом для президента.

Напомним, ранее мы писали, что рейтинг Зеленского снова упал.


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