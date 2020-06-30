Парламентские выборы: какие партии смогли бы попасть в Раду сегодня

Согласно данным последнего соцопроса, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в этом месяце, то попасть в парламент смогли бы только 4 политсилы.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Центр Разумкова.

Так, согласно результат соцопроса, на сегодняшний день рейтинг политических партий выглядит так:

Слуга народа — 30,3%

Оппозиционная платформа-За жизнь — 21,8%

Европейская солидарность — 15,7%

ВО «Батькивщина» — 8,5%

Это все полит силы, которых украинцы готовы видеть в парламенте. В принципе, такая Рада практически ничем не отличается от сегодняшнего состава парламента. Разве что, не проходной оказалась партия «Голос».

Другие партии имеют такую поддержку:

Гражданская позиция — 3,4% Сила и честь — 3,2% Голос -2,3% Оппозиционный блок — 2,3% Самопомощь — 1,9% ВО «Свобода» — 1,8% Партия Шария — 1,8% Украинская стратегия Гройсмана — 1,7% Радикальная партия — 0,9% Национальный корпус — 0,5% Народный фронт — 0,2%

Опрос проводился в период с 17 по 24 июня 2020 года. В опросе приняли участие 2017 респондентов со всей Украины (кроме АР Крым и ОРДЛО).

Напомним, ранее мы писали о рейтинге украинских политиков.