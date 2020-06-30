Парламентские выборы: какие партии смогли бы попасть в Раду сегодня
Согласно данным последнего соцопроса, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в этом месяце, то попасть в парламент смогли бы только 4 политсилы.
Об этом передает «НБН» ссылаясь на Центр Разумкова.
Так, согласно результат соцопроса, на сегодняшний день рейтинг политических партий выглядит так:
- Слуга народа — 30,3%
- Оппозиционная платформа-За жизнь — 21,8%
- Европейская солидарность — 15,7%
- ВО «Батькивщина» — 8,5%
Это все полит силы, которых украинцы готовы видеть в парламенте. В принципе, такая Рада практически ничем не отличается от сегодняшнего состава парламента. Разве что, не проходной оказалась партия «Голос».
Другие партии имеют такую поддержку:
- Гражданская позиция — 3,4%
- Сила и честь — 3,2%
- Голос -2,3%
- Оппозиционный блок — 2,3%
- Самопомощь — 1,9%
- ВО «Свобода» — 1,8%
- Партия Шария — 1,8%
- Украинская стратегия Гройсмана — 1,7%
- Радикальная партия — 0,9%
- Национальный корпус — 0,5%
- Народный фронт — 0,2%
Опрос проводился в период с 17 по 24 июня 2020 года. В опросе приняли участие 2017 респондентов со всей Украины (кроме АР Крым и ОРДЛО).
Напомним, ранее мы писали о рейтинге украинских политиков.