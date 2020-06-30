Парламентские выборы: какие партии смогли бы попасть в Раду сегодня

Политика
Христина Качоровська0
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Согласно данным последнего соцопроса, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в этом месяце, то попасть в парламент смогли бы только 4 политсилы.

Верховная рада
Верховная рада. Фото -sobor.com.ua

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Центр Разумкова.

Так, согласно результат соцопроса, на сегодняшний день рейтинг политических партий выглядит так:

  • Слуга народа — 30,3%
  • Оппозиционная платформа-За жизнь — 21,8%
  • Европейская солидарность — 15,7%
  • ВО «Батькивщина» — 8,5%

Это все полит силы, которых украинцы готовы видеть в парламенте. В принципе, такая Рада практически ничем не отличается от сегодняшнего состава парламента. Разве что, не проходной оказалась партия «Голос».

Другие партии имеют такую поддержку:

  1. Гражданская позиция — 3,4%
  2. Сила и честь — 3,2%
  3. Голос -2,3%
  4. Оппозиционный блок — 2,3%
  5. Самопомощь — 1,9%
  6. ВО «Свобода» — 1,8%
  7. Партия Шария — 1,8%
  8. Украинская стратегия Гройсмана — 1,7%
  9. Радикальная партия — 0,9%
  10. Национальный корпус — 0,5%
  11. Народный фронт — 0,2%

Опрос проводился в период с 17 по 24 июня 2020 года. В опросе приняли участие 2017 респондентов со всей Украины (кроме АР Крым и ОРДЛО).

Напомним, ранее мы писали о рейтинге украинских политиков.


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