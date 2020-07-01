Путин не сможет насладиться пожизненным правлением, все превратится в прах: Влад Росс

Главное Политика
Ник Петров0
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Вся проблема в дате референдума по поправкам к Конституции Российской Федерации.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Владимир Путин.
Референдум не сможет помочь Путину вечно наслаждаться властью. Фото: glavred.info.

Известный астролог Влад Росс предрек Путину недолгое правление после голосования поправок в Конституцию России. По его мнению, российский народ не проголосует за поправки, однако голоса посчитают, и окажется 70% «За».

Тем не менее, радоваться этим изменениям Путину долго не суждено.

«Нельзя референдум проводить на ретроградном Меркурии, да еще и на сожженном, потому что его результаты пойдут насмарку и просто превратятся в прах», — подчеркнул Росс.

По его словам, Меркурий является символом различных документов, протоколов и других бумаг, и Солнечной ауре это все сгорит.

«Беда Путина в том числе в том, что рядом с ним нет астролога – он предпочел магов, экстрасенсов, шаманов и черные мессы с отрубленными головами баранов и прирезанными верблюдами», – считает астролог.

По заверению Влада Росса, 2021 год будет последним годом правления Путина. А после падения его режима, поправки к Конституции РФ отменит Конституционный суд России.

Ранее сообщалось о том, что Запад выставил Путину жесткие условия по Украине.


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