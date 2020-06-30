Запад выставил Путину жесткие условия по Украине: пока не выполнят, санкции не снимут

Россия не сможет вернуться в «большую семерку» G7, а также избавиться от международных санкций Кремль не выполнит взятые на себя обязательства в отношении Украины в соответствии с Минскими договоренностями.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Как считает посол, РФ фактически сама себя исключила из G7, благодаря своему агрессивному поведению. И лишь после того, как Кремль, выполнив свои обязательства, вернется в цивилизованное политическое русло, международное сообщество сможет рассмотреть вопрос о снятии антироссийских санкций и возврат России в «большую семерку».

«Вы сами исключили себя из G7 подобного рода поведением. Прекратите такое поведение, тогда мы можем говорить о «большой семерке» и о санкциях. Но пока вы не выполните свою роль в Минских соглашениях, пока вы не прекратите агрессию против Украины, такие варианты не рассматриваются», — заявила госпожа Симмонс.

Следует напомнить, что Россию исключили из G7 после аннексии Крыма и военного вторжения на Донбасс. Тогда РФ обвинили в международных преступлениях и наложили финансовые и экономические санкции, которые Кремль неоднократно, но безуспешно пытался снять.

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