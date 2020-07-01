Власти готовят закон об уголовной ответственности за прослушку чиновников

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что вести тайные записи разговоров чиновников — это ненормально.

Таким мнением Андрей Ермак поделился в комментарии «Washington Post«, пишет «НБН«.

Глава ОП отметил, что на Банковой начали разработку проекта закона, который предусматривает наказание для тех, кто ведет прослушку и публикует тайные разговоры официальных лиц державы:

«Это не нормально, когда кто-то записывает разговор президента. И не важно, кто совершил это: гражданин Украины или иностранные спецслужбы».

По словам Ермака, их законопроект будет защищать госбезопасность. Правда, о каких-то подробностях будущего закона глава ОП не рассказал.

Напомним, ранее мы писали, что в кабинете главы СБУ выявили сразу три прослушки.