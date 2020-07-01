«Зеленая» власть провоцирует новую революцию — Ярош призвал украинских патриотов к объединению

По словам основателя «Правого сектора» и УДА, в Украине всё отчетливее виден реванш Кремля, ведь он стал системным и многогранным.

Об этом Дмитрий Ярош сообщил у себя Facebook, пишет «НБН«.

Как примеры российского реванша Ярош называет:

попытки «зеленых» пересмотреть достижения Майдана;

искусственно созданный экономический кризис (ещё до пандемии коронавируса);

практически ликвидирован парламентаризм;

выполнения заказа Кремля по глупому политическому преследованию Порошенко (он, не смотря на все своих недостатки, 5 лет противостоял агрессии Кремля и стал личным врагом Путина);

выдуманные уголовные производства против украинских патриотов;

жалкая кадровая политика;

умышленное ослабление сектора нацбезопасности Украины;

способствование «ОПЗЖ» оккупации инфопространства Украины, осведомленный игнор откровенных врагов страны из различных пропутинских партий и организаций, искусственное повышение рейтинга антиукраинских группировок;

пустой трёп и отсутствие каких-либо действий для освобождения Крыма и Донбасса.

«Анализируя всё, что делает и не делает «зеленая» власть, напрашивается вывод, что они целесообразно дестабилизируют общественно-политическую ситуацию в Украине и провоцируют новые революции, что в условиях войны с Россией может привести к непоправим последствиям».

Поэтому, пишет Ярош, он просит руководителей всех патриотических партий и организаций:

«Настало время откинуть все ссоры и разногласия. Надо создать единый центр, который будет противодействовать реваншу Кремля. Лишь таким способом мы сможем защитить Украину!».

Напомним, ранее мы писали, почему Ярош ушел из «Правого сектора».