«Зеленая» власть провоцирует новую революцию — Ярош призвал украинских патриотов к объединению

Важное Политика
Христина Качоровська0
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По словам основателя «Правого сектора» и УДА, в Украине всё отчетливее виден реванш Кремля, ведь он стал системным и многогранным.

Дмитрий Ярош
Дмитрий Ярош. Фото — dniprograd.org

Об этом Дмитрий Ярош сообщил у себя Facebook, пишет «НБН«.

Как примеры российского реванша Ярош называет:

  • попытки «зеленых» пересмотреть достижения Майдана;
  • искусственно созданный экономический кризис (ещё до пандемии коронавируса);
  • практически ликвидирован парламентаризм;
  • выполнения заказа Кремля по глупому политическому преследованию Порошенко (он, не смотря на все своих недостатки, 5 лет противостоял агрессии Кремля и стал личным врагом Путина);
  • выдуманные уголовные производства против украинских патриотов;
  • жалкая кадровая политика;
  • умышленное ослабление сектора нацбезопасности Украины;
  • способствование «ОПЗЖ» оккупации инфопространства Украины, осведомленный игнор откровенных врагов страны из различных пропутинских партий и организаций, искусственное повышение рейтинга антиукраинских группировок;
  • пустой трёп и отсутствие каких-либо действий для освобождения Крыма и Донбасса.

«Анализируя всё, что делает и не делает «зеленая» власть, напрашивается вывод, что они целесообразно дестабилизируют общественно-политическую ситуацию в Украине и провоцируют новые революции, что в условиях войны с Россией может привести к непоправим последствиям».

Поэтому, пишет Ярош, он просит руководителей всех патриотических партий и организаций:

«Настало время откинуть все ссоры и разногласия. Надо создать единый центр, который будет противодействовать реваншу Кремля. Лишь таким способом мы сможем защитить Украину!».

Напомним, ранее мы писали, почему Ярош ушел из «Правого сектора».


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