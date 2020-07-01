«Зеленая» власть провоцирует новую революцию — Ярош призвал украинских патриотов к объединению
По словам основателя «Правого сектора» и УДА, в Украине всё отчетливее виден реванш Кремля, ведь он стал системным и многогранным.
Об этом Дмитрий Ярош сообщил у себя Facebook, пишет «НБН«.
Как примеры российского реванша Ярош называет:
- попытки «зеленых» пересмотреть достижения Майдана;
- искусственно созданный экономический кризис (ещё до пандемии коронавируса);
- практически ликвидирован парламентаризм;
- выполнения заказа Кремля по глупому политическому преследованию Порошенко (он, не смотря на все своих недостатки, 5 лет противостоял агрессии Кремля и стал личным врагом Путина);
- выдуманные уголовные производства против украинских патриотов;
- жалкая кадровая политика;
- умышленное ослабление сектора нацбезопасности Украины;
- способствование «ОПЗЖ» оккупации инфопространства Украины, осведомленный игнор откровенных врагов страны из различных пропутинских партий и организаций, искусственное повышение рейтинга антиукраинских группировок;
- пустой трёп и отсутствие каких-либо действий для освобождения Крыма и Донбасса.
«Анализируя всё, что делает и не делает «зеленая» власть, напрашивается вывод, что они целесообразно дестабилизируют общественно-политическую ситуацию в Украине и провоцируют новые революции, что в условиях войны с Россией может привести к непоправим последствиям».
Поэтому, пишет Ярош, он просит руководителей всех патриотических партий и организаций:
«Настало время откинуть все ссоры и разногласия. Надо создать единый центр, который будет противодействовать реваншу Кремля. Лишь таким способом мы сможем защитить Украину!».
Напомним, ранее мы писали, почему Ярош ушел из «Правого сектора».