Как информирует «НБН», на своей Facebook-странице защитник Украины опубликовал пост, в котором рассказал об изменниках Родине из структур СБУ, МВД, ГПСУ и т.д., а также том, что это несет собой большую опасность для населения Украинского государства.

Дословно из сообщения Дмитрия Яроша:

«Обидно, что все больше информации поступает об изменниках из структур Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, ГПСУ и т.д. Много лет я говорил, что инфильтрация российской вражеской агентуры в украинские силовые структуры, особенно в период с 2016 года, огромна. Кроме того, многие корыстные и предательские «барыги», прикрываясь фотками из АТО-ООС, смогли устроиться в структуры власти… Более того, все говорит о том, что некоторые там остаются и сейчас».

Согласно словам Яроша, широкомасштабное наступление векового врага показывает «кто есть кто»… «Но далеко не все «путинские консервы» уже сорвались», — отметил бывший депутат украинского парламента.

Призыв Дмитрия Яроша к украинцам

Обращаясь к гражданам Украинского государства Дмитрий Ярош сказал:

«Украинцы! Будьте готовы к настоящим изменам и разнообразным диверсиям! Также, призываю вас, мои братья и сестры, не подыгрывать всевозможным «тыловым крысам» в дискредитации Украинской власти (при всех ее недостатках) и Вооруженных Сил Украины! Не распространяйте фейки, которые создает Россия. Не делитесь в Сети непроверенной информацией… Будем готовы к следующей волне наступления москалей, которую мы, обязательно, разобьем, как и предыдущую…».

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская заявила о том, что ее семью преследуют и давят этим на президента нашей страны Владимира Зеленского.