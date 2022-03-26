Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Facebook-страницу Дмитрия Яроша.

Советник главнокомандующего ВСУ, экс-руководитель «Правого сектора» Дмитрий Ярош заявил, что он был уверен в том, что Россия пойдет полномасштабной войной на Украину. При этом он опасался, что политическое руководство Украины сбежит, не принят бой.

«За ВСУ я совершенно не волновался, потому, что доверял и доверяю главнокомандующему Валерию Залужному и его команде», — сказал он.

Однако волнения Яроша по поводу действий политического руководства Украины в условиях полномасштабной войны с Россией не сбылись. И, как отметил Ярош, он этому рад.

Советник главкома подчеркнул, что украинский народ, армия и руководство Украины выдержали первый удар оккупантов. При этом Ярош считает, что путинские войска еще могут попытаться возобновить наступательные действия. Однако Ярош не сомневается в том, что их атака будет отбита.

Кроме того, экс-лидер «Правого сектора» рассказал, как сейчас относится к президенту Владимиру Зеленскому. Он отметил, что весь украинский народ сейчас доверят главнокомандующему своей страны.

«Сейчас для меня Владимир Зеленский – президент и мой брат по оружию. И этим все сказано», — заявил Ярош.

Он добавил, что для украинцев эта война – национально-освободительная, священная и отечественная.

Напоследок Ярош выразил уверенность, что Украина обязательно победит в войне с Россией.

«Победа будет за ними. Слава Украине», — завершил свое заявление Ярош.

Ранее Ярош высмеял нашумевший поступок Путина.