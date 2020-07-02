Радикалы «Нацкорпуса» изувечили еще одного украинца: подробности «сафари» на сторонников Шария (видео)

После заявлений представителей «Национального корпуса» о том, что они будут проводить так называемую «воспитательную работу» со сторонниками «Партии Шария» произошел целый ряд нападений на граждан Украины. Недавно лидер партии Анатолий Шарий обнародовал информацию о новом жестоком избиении мирного человека.

Об этом сообщает «НБН»», со ссылкой на Telegram Анатолия Шария.

Лидер партии заявляет, что за последнее время это уже второй случай тяжелых травм, которые могли привести к смерти. Врачи подтверждают, что множество ребер мужчины сломано, одно легкое пробито. Известно, что мужчину посреди белого дня повалили на землю и стали забивать ногами.

«Террористическая организация Нацкорпус в Виннице напала на нашего сторонника. Абсолютно безобидного мужчину. Повалили, избивали ногами, сломаны ребра, под угрозой одно легкое», — заявил Щарий.

Шарий обвиняет «Нацкорпус» в террористических методах борьбы с оппонентами. Кроме того, он обвиняет президента Украины Владимира Зеленского и правящую партию в том, что они не предпринимают никаких шагов, чтобы наказать радикалов. Стоит подчеркнуть, что избиения инакомыслящих украинцев, которые разделяют взгляды Шария, имеют систематический характер, но правоохранительные органы пока не наказали виновников за групповые избиения.

«Легко толпой избивать мирных людей, когда тебя покрывают МВД, СБУ и Офис Президента. Зеленский видимо одобряет», — прокомментировал Шарий в своих социальных сетях.

Несмотря на сложную ситуацию, Шарий призывает своих сторонников воздержаться от ответных нападений на представителей «Нацкорпуса». Он подчеркивает, что насилие допустимо лишь в целях самообороны, а самооборона возможна лишь непосредственно в момент, когда на тебя нападают.

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